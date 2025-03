Peter Reischer studierte Architektur an der Technischen Universität Wien, dann Architektur an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Mit 22 Jahren schloss er sich einer sektenhaften Künstlergruppe an, die er 32 Jahre später verließ. Die Gruppe gibt es heute noch, auch wenn der Guru bereits verstorben ist. Peter will keine Namen nennen, um der Gruppe keine Plattform zu bieten.