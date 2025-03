Spitzenkoch Krauli Held weiß, was in der Gastronomie schiefläuft – und wie man es besser machen kann. © Illustration: WZ, Bildquelle: Midjourney

Schon sein erster Tag als Kochlehrling, erzählt Krauli Held, hatte es in sich: Weil ein Kollege den falschen Fisch aus der Kühlkammer brachte, schlug ihn der Küchenchef damit. Wenn in einer Küche ein solches Klima herrscht, kann dies Jugendlichen die Lust auf einen Job in der Gastronomie verleiden. Dabei werden hier dringend Fachkräfte gebraucht, weil massiver Mangel herrscht.

Was den Jungen in der Gastronomie fehlt und wie man es besser machen kann, darüber hat WZ-Host Mathias Ziegler mit Krauli in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ gesprochen, die er gemeinsam mit Petra Tempfer präsentiert. Dabei stellt der erfahrene Spitzenkoch klar: Das Personal ist noch wichtiger als die Gäste. Denn die kommen vielleicht kein zweites Mal ins Lokal. Aber die Menschen, die Tag für Tag in der Küche stehen, die muss man hegen und pflegen. Sonst sind sie weg. Schließlich wird gutes Küchenpersonal händeringend gesucht.

