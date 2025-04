Im November 1944 hätten der Großvater von WZ-Redakteur Michael Schmölzers Frau und sein eigener Großvater einander begegnen können: Ersterer stand damals als Häftling an der Rampe des Konzentrationslagers (KZ) in Auschwitz in Polen, wurde aber weitergeleitet, weil es voll war. Zweiterer befand sich zur selben Zeit bei der Fliegerabwehrkanone in der Nähe von Auschwitz – Ersterer kämpfte für den Widerstand und Zweiterer war ein überzeugter Nationalsozialist der ersten Stunde.

In dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ erzählt Schmölzer im Gespräch mit Host Petra Tempfer, wie der Großvater seiner Frau Zuzana, der slowakische Kaplan und Partisan Ondrej Simek, zwei Konzentrationslager und einen Todesmarsch überlebt hat. Eine ganz besondere Rolle in seinem Leben spielten auch ein geschenkter Löffel und das Häftlingsgewand, das er im KZ in Auschwitz getragen und jahrelang aufbewahrt hatte.

Hans Schmölzer, der Großvater des WZ-Redakteurs, war indes schon vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 ein überzeugter Nazi und bei der NSDAP. Später hat er diesen Umstand zwar weitgehend ausradiert, blieb jedoch letztendlich seiner Gesinnung treu – und wies bis zu seinem Tod jegliche Mitschuld an den Taten im Nazi-Regime von sich.

Diese Folge ist die erste des Podcast-Schwerpunkts von „Weiter gedacht“ zum Zweiten Weltkrieg, der am 8. Mai 1945 in Europa zu Ende gegangen ist. Insgesamt wird es fünf Folgen zu diesem Thema geben. Parallel dazu geht die WZ auch in Texten und Videos totgeschwiegenen Familiengeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus nach, um sie ans Licht zu bringen.

Produziert von „hört hört!“ .

WZ-Geschichtsexperte Michael Schmölzer im Podcast-Studio mit Host Petra Tempfer. © WZ/Ina Weber