Der Gedenkdienst (wie in der hier abgebildeten Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem) ist ganz der Erinnerung an den Holocaust gewidmet. © Illustration: WZ, Bildquelle: Getty Images

In dieser Folge unseres WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ erzählt die Gedenkdienerin Miriam Bonaparte von den beeindruckenden Gesprächen, die sie mit den Zeitzeug:innen in New York geführt hat, aber auch davon, wie sie das jüdische Erbe in den USA wahrgenommen hat. Dass sie den einjährigen Gedenkdienst leisten will, war Miriam recht früh klar, zumal der Holocaust auch ihre eigene Familiengeschichte geprägt hat: Ihre Großmutter musste einst vor dem NS-Terror in die USA flüchten – und später als Kommunistin in der McCarthy-Ära (benannt nach dem US-Senator Joseph McCarthy, der die Verfolgung von echten und vermeintlichen Kommunist:innen in den 1940ern und 1950ern federführend vorantrieb) wieder das Land verlassen. Durch die Folge führen die WZ-Hosts Petra Tempfer und Mathias Ziegler, der mit Miriam über ihren Gedenkdienst gesprochen hat.

Gedenkdienerin Miriam Bonaparte im Gespräch mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler. © WZ/Petra Tempfer

Es ist die zweite von insgesamt fünf Folgen des Podcast-Schwerpunkts von „Weiter gedacht“ zum Zweiten Weltkrieg, der am 8. Mai 1945 in Europa zu Ende gegangen ist. Parallel dazu geht die WZ auch in Texten und Videos totgeschwiegenen Familiengeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus nach, um sie ans Licht zu bringen.

