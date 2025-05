Wenn die Stadtarchäologin Abzeichen des Winterhilfswerks findet, weiß sie, dass sie gerade in Bodenschichten aus dem Zweiten Weltkrieg gräbt. © Illustration: WZ, Fotocredit: Wien Museum / Lisa Rastl

Am eindeutigsten ist es, wenn Constance Litschauer Kriegshelme oder Abzeichen des Winterhilfswerks findet: Dann weiß die Wiener Stadtarchäologin, dass sie gerade in Bodenschichten aus dem Zweiten Weltkrieg gräbt, sagt sie in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ zu Host Petra Tempfer.

Stücke wie diese kommen oft mit dem Schutt der Bombentrichter zutage – weitere Zeugen dieser Zeit schlummern hingegen unter Parks und Häusern: Reste von Löschwasserbecken, Splitterschutzgräben und Luftschutzkellern, zu denen bis heute Pfeile den Weg weisen.

Einige Luftschutzkeller erzählen gleich mehrere Geschichten: vom Versteck eines Verteilerzentrums für Propagandaschriften über Zwangsarbeiter, die dieses zum Luftschutzkeller umbauten, bis hin zu den Schutzsuchenden.

Diese Folge ist die dritte des Podcast-Schwerpunkts von „Weiter gedacht“ zum Zweiten Weltkrieg, der am 8. Mai 1945 in Europa zu Ende gegangen ist. Insgesamt gibt es fünf Folgen zu diesem Thema. Parallel dazu geht die WZ auch in Texten und Videos totgeschwiegenen Familiengeschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus nach.

Produziert von „hört hört!“ .

Die Stadtarchäologin Constance Litschauer (l.) im Podcast-Studio der WZ mit Host Petra Tempfer. © WZ/Christoph Mauerhofer