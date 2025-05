Königsberg, die Hauptstadt Ostpreußens, war im Zweiten Weltkrieg von strategischer und symbolischer Bedeutung für das Deutsche Reich. Die Stadt diente als wichtiger militärischer Stützpunkt und Nachschubbasis an der Ostfront, wurde aber ab 1944 massiv von der Roten Armee angegriffen. Nach einer monatelangen Belagerung kapitulierte Königsberg am 9. April 1945, womit der letzte deutsche Widerstand in Ostpreußen gebrochen war. Die Stadt wurde danach von der Sowjetunion annektiert, in Kaliningrad umbenannt und ist bis heute russisches Gebiet mit großer geopolitischer Bedeutung.