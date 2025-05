Ein Feuerwehrkommandant bringt ein Mitglied zu einem Kurs, überfährt eine Stopptafel aus Unachtsamkeit und verursacht einen Unfall. „Das ist tatsächlich so passiert. Er ist wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden, und diese Strafe nimmt ihm keiner ab – die zahlt er selber“, sagt Monika Lehr-Hauser in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“. Sie ist Feuerwehrjuristin bei der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhöflein in Niederösterreich und hat die Mitglieder auch viele Jahre in Sachen Recht ausgebildet.

Grundsätzlich hafte die Gemeinde für Schäden, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr verursachen, sagt sie zu Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit Host Mathias Ziegler durch die Folge führt. Handeln diese jedoch grob fahrlässig, könne sich die Gemeinde an diesen regressieren.

Lehr-Hauser erzählt auch von ihrem ganz persönlichen Wendepunkt: Sie war eine der ersten Frauen, die nach mehreren Aufsichtsbeschwerden in den 1990er-Jahren Feuerwehrmitglied werden und bei Einsätzen mit dabei sein durfte. Heute liegt der Frauenanteil bei rund zehn Prozent – er steigt jedoch.

Feuerwehrjuristin Monika Lehr-Hauser (l.) im Podcast-Studio mit Host Petra Tempfer. © Christian Duringer

Das Abzeichen des Sonderdienstgrades des/der Juristen/Juristin im Feuerwehrdienst. © Wikipedia

