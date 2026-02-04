In dieser Folge von „Was los?" sprechen Sandra und Mimi über die Epstein Files – der größte Dokumenten-Release in der US-Geschichte zu einem Kriminalfall. Im Januar und Februar 2026 wurden über 3 Millionen neue Seiten veröffentlicht, die das Ausmaß von Jeffrey Epsteins Netzwerk zeigen. Die beiden erklären, was in den Files steht und welche prominenten Namen auftauchen.

Außerdem geht es um den Österreich-Bezug: Epstein war 2015 und 2019 in Wien, suchte Immobilien im 1. Bezirk und traf sich in einem Café mit einem renommierten Mathematikprofessor.

Sandra und Mimi diskutieren das Dilemma zwischen öffentlichem Interesse an prominenten Namen und dem Opferschutz, der durch die Veröffentlichung massiv verletzt wurde.



In der Rubrik "Feed Me": Warum die Gen Z plötzlich auf Sardinen steht und nicht alkoholische Getränke im Hype sind.