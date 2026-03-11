In dieser Folge von „Was los?" sprechen Mimi und Sandra mit Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner über Körpernormen, Schönheitsdruck und Body Positivity. Sie sprechen unter anderem über das dünne Schönheitsideal und wer davon profitiert. Welche Rolle spielen KI, Filter und Abnehm-Spritzen? Und warum sind Körper eigentlich so politisch?



Sie überlegen, was Body Positivity wirklich erreicht hat und wie wir uns dem Schönheitsdruck entziehen können. Außerdem: Was hat Lookismus mit Demokratie zu tun?



Natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating zu Traumberuf und Sommerurlaub.

Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts