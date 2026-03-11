018 - Was los? Mit Schönheitsidealen
In dieser Folge von „Was los?" sprechen Mimi und Sandra mit Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner über Körpernormen, Schönheitsdruck und Body Positivity. Sie sprechen unter anderem über das dünne Schönheitsideal und wer davon profitiert. Welche Rolle spielen KI, Filter und Abnehm-Spritzen? Und warum sind Körper eigentlich so politisch?
Sie überlegen, was Body Positivity wirklich erreicht hat und wie wir uns dem Schönheitsdruck entziehen können. Außerdem: Was hat Lookismus mit Demokratie zu tun?
Natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating zu Traumberufen und Sommerurlaub.
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In dieser Folge von „Was los?" sprechen Mimi und Sandra mit Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner über Körpernormen, Schönheitsdruck und Body Positivity. Sie sprechen unter anderem über das dünne Schönheitsideal und wer davon profitiert. Welche Rolle spielen KI, Filter und Abnehm-Spritzen? Und warum sind Körper eigentlich so politisch?
Sie überlegen, was Body Positivity wirklich erreicht hat und wie wir uns dem Schönheitsdruck entziehen können. Außerdem: Was hat Lookismus mit Demokratie zu tun?
Natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating zu Traumberuf und Sommerurlaub.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Body Positivity hat ihre Wurzeln im Fat Acceptance Movement der 1960er/70er Jahre in den USA und kämpfte ursprünglich gegen strukturelle Diskriminierung mehrgewichtiger Menschen.
- Abnehm-Spritzen von Herstellern wie beispielsweise Ozempic, Wegovy oder Mounjaro wurden ursprünglich als Medikament für Diabetes Typ 2 entwickelt. In den letzten Jahren wurde sie als Lifestyle-Produkt populär.
- Als Pretty Privilege versteht man die Annahme, dass als normschön geltende Menschen Vorteile in der Gesellschaft und im Berufsleben bekommen.
- Lookismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund des Äußeren.
Gesprächspartnerin:
- Elisabeth Lechner: Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Autorin (Instagram: @femsista)
Quellen
- Deutschlandfunknova: Warum sollen wir jetzt alle wieder skinny sein?
Das Thema in der WZ
- Heidelbeeren, Klopapier und Hungern: Mein SkinnyTok-Versuch
- Der weibliche Körper ist ein Schlachtfeld
- Nelly Furtado: Body Positivity im Pop ist tot