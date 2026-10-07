040 - Tamara Flores über Erfolg und Musikbranche in Österreich
In dieser Folge spricht Tamara Flores über ihre Latin Grammy Nominierung und wie es als junge Frau in der österreichischen Musikbranche ist.
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In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Sandra und Nora mit Musikerin Tamara Flores über ihren Weg von den ersten selbstgeschriebenen Songs bis zur Nominierung für einen Latin Grammy. Mit ihrem Musikvideo zu „Chingona“ steht die Wienerin mit mexikanischen Wurzeln plötzlich auf einer internationalen Bühne und in einer Kategorie neben großen Namen wie Rosalía.
Doch hinter der Nominierung steckt keine geradlinige Erfolgsgeschichte: Tamara erzählt, wie sie schon als Teenager Songs geschrieben, sich lange nicht getraut hat, sie zu veröffentlichen, und erst über Umwege ihren eigenen musikalischen Sound gefunden hat.
Außerdem geht es um die Realität hinter dem Musikerinnenleben: Wie schwierig ist es tatsächlich, von Musik zu leben?
In der Folge sprechen wir auch über die Musikbranche selbst: Wie schwer ist es für österreichische Musiker:innen, international wahrgenommen zu werden? Welche Chancen und Grenzen gibt es in Österreich? Und warum ist es für FLINTA-Personen in der Musikbranche noch immer schwieriger, sich durchzusetzen und ernst genommen zu werden? Tamara erzählt dabei auch von eigenen Erfahrungen mit männlich dominierten Strukturen und davon, warum sie sich für mehr gegenseitigen Support unter Künstler:innen ausspricht.
Und natürlich geht es um „Chingona“ und die Geschichte hinter dem Video: Gedreht im Heimatdorf ihrer Mutter in Mexiko, wurde aus einem ursprünglich kleinen Dreh ein Gemeinschaftsprojekt mit rund 80 Menschen.
Zum Schluss sprechen Sandra, Nora und Tamara über die Latin-Grammy-Nominierung, den bevorstehenden Besuch in Las Vegas und die Frage: Was kommt eigentlich nach so einem großen Erfolg?
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Tamara Flores ist Musikerin aus Wien und hat mexikanische Wurzeln.
- Sie ist für einen Latin Grammy in der Kategorie „Best Short Form Music Video“ für ihr Musikvideo „Chingona“ nominiert.
- Vor rund zweieinhalb Jahren entschied sie sich, verstärkt auf Spanisch und Deutsch zu schreiben. Für sie wurde dadurch ihre musikalische Identität klarer.
- Das Musikvideo zu „Chingona“ wurde im Heimatdorf ihrer Mutter in Mexiko gedreht. Aus dem ursprünglich kleinen Dreh wurde ein Gemeinschaftsprojekt, an dem laut Tamara rund 80 Menschen beteiligt waren.
Gesprächspartnerin
- Tamara Flores: Musikerin aus Wien mit mexikanischen Wurzeln, die Pop mit Latin-Einflüssen verbindet.
Das Thema in anderen Medien
- Der Standard: Wienerin Tamara Flores für Latin Grammy nominiert