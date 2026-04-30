Wien ist Oper und Pop zugleich. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: hier Mozart und Verdi, dort Pyrotechnik und Windmaschinen. ESC-Größen wie Kaleen, Cosmó, Nathan Trent sowie Abor und Tynna erklären dir genauso wie Drag Queen Dutzi Ijsenhower, warum sich Hochkultur und Pop-Spektakel aber oft näher sind, als man denkt – und warum diese Mischung Wien zur ultimativen ESC-Bühne macht.

Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.