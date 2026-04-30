001 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Staatsoper
ESC-Größen wie Kaleen, Cosmó, Nathan Trent sowie Abor und Tynna erklären dir genauso wie Drag Queen Dutzi Ijsenhower, warum sich Hochkultur und Pop-Spektakel oft näher sind, als man denkt.
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Wien ist Oper und Pop zugleich. Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen: hier Mozart und Verdi, dort Pyrotechnik und Windmaschinen. ESC-Größen wie Kaleen, Cosmó, Nathan Trent sowie Abor und Tynna erklären dir genauso wie Drag Queen Dutzi Ijsenhower, warum sich Hochkultur und Pop-Spektakel aber oft näher sind, als man denkt – und warum diese Mischung Wien zur ultimativen ESC-Bühne macht.
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Songs
- JJ – Wasted Love
- Eurovision – ARD/ORF/SRF
- Recomposed by Max Richter Vivaldi's Four Seasons
- Il Volo – Grande Amore
- Abor & Tynna – Baller
- Malena Ernman – La Voix
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger