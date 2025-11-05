Hollywood und das US-Militär: A never-ending story
3 Minvor 4 Tagen
Heute sprechen Sandra und Mimi über den Krieg im Sudan und über Equal Pay Day.
In der ersten Was los-Podcast-Folge sprechen Sandra und Mimi darüber, was gerade im Sudan passiert und warum über eine der weltweit größten humanitären Katastrophen so wenig gesprochen wird. Außerdem gibt es Mimis Take: Wenn Frauen laut dem Gender Pay Gap Day am 2. November für die restlichen 60 Tage des Jahres nichts verdienen, sollten sie eigentlich aufhören zu arbeiten.
