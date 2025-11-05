 Zum Hauptinhalt springen

001 - #1 Was los? Im Sudan.

Heute sprechen Sandra und Mimi über den Krieg im Sudan und über Equal Pay Day.

31 Min

Sandra und Mimi sprechen in der ersten Folge über die Lage im Sudan.
In der ersten Was los-Podcast-Folge sprechen Sandra und Mimi darüber, was gerade im Sudan passiert und warum über eine der weltweit größten humanitären Katastrophen so wenig gesprochen wird. Außerdem gibt es Mimis Take: Wenn Frauen laut dem Gender Pay Gap Day am 2. November für die restlichen 60 Tage des Jahres nichts verdienen, sollten sie eigentlich aufhören zu arbeiten.

Infos und Quellen

Daten und Fakten

  • Der Sudan ist ein ostafrikanischer Staat mit rund 50 Millionen Einwohner:innen.
  • Rund 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht, Zehntausende starben seit Kriegsbeginn im April 2023.
  • Es herrscht ein Machtkampf zwischen De-facto-Machthaber Abdel-Fattah al-Burhan und seinem einstigen Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo.
  • Die UN beschreiben die Lage im Sudan als die größte humanitäre Krise der Welt.
  • Der Equal Pay Day zeigt an, wie viele Tage Frauen aufgrund der geschlechtsspezifischen Einkommenslücke statistisch gesehen gratis arbeiten. Im Jahr 2025 sind das in Österreich 60 Tage. Der Equal Pay Day fällt daher auf den 2. November.
  • Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um einen Tag verbessert.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

