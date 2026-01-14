 Zum Hauptinhalt springen

010 - # Was los? Mit Mamdani - Trumps Albtraum?

M A M D A N I. Auf Social Media erlangt er vor allem auch international große Bekanntheit: New Yorks neuer Bürgermeister. Warum? Und was hat seine Frau mit dieser Inszenierung zu tun?

24 Min

Mimi und Nora sprechen über neue Formen politischer Kommunikation im Social-Media-Zeitalter. Im Fokus steht der US-Politiker Zohran Mamdani, der politische Inhalte bewusst nahbar, humorvoll und im Stil von Creator-Formaten inszeniert. Sie diskutieren, warum diese Art der Kommunikation auch international funktioniert und wo die Grenzen zwischen Authentizität und Inszenierung liegen.

Außerdem geht es um die Rolle von Politiker:innen-Partner:innen am Beispiel der Künstlerin Rama Duwaji und darum, wie Kunst, Ästhetik und persönliche Narrative politische Wahrnehmung beeinflussen.

Zum Abschluss sprechen Mimi und Nora über aktuelle Food-Trends und beantworten wieder Speed-Dating-Fragen.

Infos und Quellen

Daten und Fakten

  • Zohran Mamdani ist Politiker der Democratic Socialists of America und erlangte Bekanntheit vor allem durch Social-Media-Kommunikation und digitales Storytelling, nicht primär durch klassische Parteiarbeit.
  • Seine politische Ansprache orientiert sich an Creator-Formaten (Kurzvideos, popkulturelle Referenzen) und fokussiert auf universelle sozialpolitische Themen wie Wohnen, Lebenshaltungskosten und Umverteilung.
  • Rama Duwaji ist eine eigenständige Multimedia-Künstlerin (Illustration, Animation, Keramik); ihre Arbeiten erschienen u. a. in The New Yorker, The Washington Post, bei der BBC, Apple und im Kontext der Tate Modern.
  • Mit Mamdanis Amtsantritt am 1. Jänner 2026 wurde Rama Duwaji First Lady von New York City; sie ist die erste muslimische sowie die erste Vertreterin der Gen Z in dieser Rolle.
  • Fermentieren ist ein biologischer Prozess, bei dem Mikroorganismen wie Bakterien oder Hefen Zucker abbauen; er wird seit Jahrtausenden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln genutzt und erlebt aktuell eine kulturelle Renaissance in Ernährung, Gastronomie und Popkultur.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

