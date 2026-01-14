Mimi und Nora sprechen über neue Formen politischer Kommunikation im Social-Media-Zeitalter. Im Fokus steht der US-Politiker Zohran Mamdani, der politische Inhalte bewusst nahbar, humorvoll und im Stil von Creator-Formaten inszeniert. Sie diskutieren, warum diese Art der Kommunikation auch international funktioniert und wo die Grenzen zwischen Authentizität und Inszenierung liegen.

Außerdem geht es um die Rolle von Politiker:innen-Partner:innen am Beispiel der Künstlerin Rama Duwaji und darum, wie Kunst, Ästhetik und persönliche Narrative politische Wahrnehmung beeinflussen.



Zum Abschluss sprechen Mimi und Nora über aktuelle Food-Trends und beantworten wieder Speed-Dating-Fragen.