„Zuerst kommt diese Euphorie: Wow, jetzt hab ich zwei Millionen am Konto“, erzählt Mo Wildman in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“. „Und ein paar Stunden danach, wenn diese Euphorie weg ist, ist das, wie von einer Klippe zu stürzen.“ Das war, nachdem er seine Anteile an „Buffer” verkauft hatte und realisierte, dass er eigentlich nie wieder arbeiten gehen müsste. Am nächsten Tag in der Früh konnte er nicht mehr aufstehen. „Ich war auf meinen eigenen psychologischen Prozess nicht vorbereitet.“

Auch in der Gründung eines neuen Unternehmens sah er keinen Sinn mehr. Deshalb ging er in ein buddhistisches Kloster – und verließ es erst zwei Jahre später. Er änderte seinen Namen sowie seinen Zugang zum Leben, der heute ein spiritueller ist. WZ-Host Petra Tempfer hat mit Mo Wildman gesprochen. Gemeinsam mit WZ-Host Mathias Ziegler führt sie durch diese Folge.

Produziert von „hört hört!“.