103 - Anonym berühmt auf TikTok
Stell dir vor, du machst TikTok-Videos mit bis zu drei Millionen Views – aber niemand weiß, wer du bist. So geht es Stephan Tschany (32), der seit mehreren Jahren für A1 eSports kurze Clips mit seinem Gesicht online stellt. Sein Name kommt dabei jedoch praktisch nicht vor. Sogar A1 vermarktet ihn nur als „den Typen von TikTok“.
Auf einer anderen Plattform anhören:
Wie es sich mit dieser anonymen Berühmtheit lebt, erzählt Stephan im WZ-Podcast „Weiter gedacht“ mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler, der gemeinsam mit Host Petra Tempfer durch diese Folge führt. Außerdem verrät Stephan, welche Standbeine er als Content Creator sonst noch hat, vor welchen Herausforderungen ihn die damit einhergehende Selbständigkeit gestellt hat, welche rechtlichen Probleme in Bezug auf Soziale Medien auftauchen könnten, wie viel Arbeit tatsächlich hinter seinen erfolgreichen Kurzvideos steckt – und vor allem, ob er irgendwann zu alt für TikTok sein wird, das alles.
Produziert von „hört hört!“.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Gesprächspartner
Stephan Tschany ist 32 Jahre alt und lebt als Content Creator in Wien. Er arbeitet freiberuflich für A1 auf TikTok, den E-Sports World Cup, Dreamhack, die Vienna Comic Con, Red Bull, Wiesbauer, Willhaben und verschiedene andere kleinere Unternehmen. Außerdem betreibt hat er den YouTube-Kanal „Hit oder Shit“, wo es um Gaming-Themen geht. Und er ist Universitätslektor für TikTok-Marketing.