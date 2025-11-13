Wie es sich mit dieser anonymen Berühmtheit lebt, erzählt Stephan im WZ-Podcast „Weiter gedacht“ mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler, der gemeinsam mit Host Petra Tempfer durch diese Folge führt. Außerdem verrät Stephan, welche Standbeine er als Content Creator sonst noch hat, vor welchen Herausforderungen ihn die damit einhergehende Selbständigkeit gestellt hat, welche rechtlichen Probleme in Bezug auf Soziale Medien auftauchen könnten, wie viel Arbeit tatsächlich hinter seinen erfolgreichen Kurzvideos steckt – und vor allem, ob er irgendwann zu alt für TikTok sein wird, das alles.

Produziert von „hört hört!“.