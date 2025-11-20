Infos und Quellen

Laut der jüngsten Studie von GfK, die 2023 von A1 und Samsung präsentiert wurde, spielen fast drei Viertel der Österreicher:innen. 38 Prozent der Befragten gaben an, ausschließlich elektronisch zu spielen. 26 Prozent spielen sowohl elektronisch als auch klassisch mit Karten- oder Brettspielen. Nur klassisch spielen lediglich 6 Prozent der Befragten. In der Altersgruppe bis 24 Jahre spielen 44 Prozent ausschließlich auf Konsole, Rechner oder Smartphone, bei den über 55-Jährigen sind es immerhin schon 38 Prozent (genauso viele spielen gar nicht). 44 Prozent der Befragten spielen auf mobilen Geräten (Handy, Tablet), jeweils etwas mehr als 15 Prozent auf Stand-PC, Laptop oder Konsole. Je jünger die Befragten sind, desto eher spielen sie auf dem Smartphone.

In allen Altersgruppen am beliebtesten sind Puzzles, Quiz und Wort-Spiele, wobei die jüngeren Spieler:innen auch viele andere Genres mögen, insbesondere World Builder wie Minecraft. Bei den Älteren sind auch Strategiespiele beliebt. Überraschenderweise landen Sportsimulationen im Gesamtranking nur auf Platz fünf. Einen Geschlechterunterschied gibt es nicht mehr: Inzwischen ist fast die Hälfte der Gamer:innen in Österreich weiblich.

Mehr als bloße Spielerei: Renés YouTube-Videos brauchen auch viel Nachbearbeitung am Computer. © WZ/Mathias Ziegler

