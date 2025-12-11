Der Glaube an eine Verschwörungstheorie bleibe selten allein, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schiesser in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“. Warum? Weil es um das Weltbild gehe, das dahintersteckt. Weil man denke, Teil einer Elite zu sein.

Was die Verbreiter:innen dieser Theorien betrifft, so gehe es oft um den persönlichen Gewinn. Nie seien Verschwörungstheorien harmlos. „Sie zersetzen die Grundfesten unserer Gesellschaft – sie sind wie eine Säure“, sagt Ulrike Schiesser zu WZ-Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit Mathias Ziegler durch diese Folge führt.

