107 - Wie Aluhüte entstehen
Verschwörungstheorien verbreiten sich aktuell mehr denn je: Es gehe um Zukunftsängste und Skepsis gegenüber der Demokratie, sagt dazu die Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen Ulrike Schiesser.
Der Glaube an eine Verschwörungstheorie bleibe selten allein, sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Ulrike Schiesser in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“. Warum? Weil es um das Weltbild gehe, das dahintersteckt. Weil man denke, Teil einer Elite zu sein.
Was die Verbreiter:innen dieser Theorien betrifft, so gehe es oft um den persönlichen Gewinn. Nie seien Verschwörungstheorien harmlos. „Sie zersetzen die Grundfesten unserer Gesellschaft – sie sind wie eine Säure“, sagt Ulrike Schiesser zu WZ-Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit Mathias Ziegler durch diese Folge führt.
Solltest du Probleme oder Fragen zu Verschwörungsmythen haben, kannst du dich aus ganz Österreich kostenlos an die Beratungsstelle Extremismus wenden. Die Beratungsstelle ist telefonisch unter 0800 2020 44 oder per E-Mail, Facebook oder WhatsApp erreichbar und berät anonym und vertraulich.
Algokind: Check, was dich steuert!
- Bei @algokind erfährst du, wie Algorithmen Entscheidungen formen – verständlich, nah und ohne Panik.1 Min
$uizid, Selbstverl€tzung und der toxische TikTok-AlgorithmusRomantisierte Suizid-Szenen sind für Jugendliche auf TikTok sehr leicht zu finden. Zu leicht.6 Min
Landwirtschaft und Algos? Wie passt das zusammen?
Beim nächsten Familienessen kannst du jetzt mit deinem Algowissen flexen.
Die Verschwörer:innen in unsWie können wir uns gegen Verschwörungen wappnen?6 Min
Social Media: Ist das Ende erreicht?In Österreich werden soziale Medien immer kürzer und weniger für ihre sozialen Aspekte benutzt.4 Min
Infos und Quellen
Gesprächspartnerin
Ulrike Schiesser ist Psychologin und Psychotherapeutin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen in Wien. Diese ist eine öffentlich-rechtliche Serviceeinrichtung und unterliegt der Aufsicht durch das Bundeskanzleramt.
Daten und Fakten
- Als Verschwörungstheorien werden Gedankenmodelle bezeichnet, die davon ausgehen, dass sich eine Personengruppe im Geheimen zusammentut, um politische und kulturelle Ereignisse zu steuern oder gar zu erschaffen. Diese Verschwörungen haben, so die Behauptung, gemein, dass sie den Interessen oder der Bereicherung der Verschwörer:innen dienen und zu Lasten des Großteils der Bevölkerung vollzogen werden. Je nach Variation kann es sich dabei um die Anhäufung von Geld, Macht oder gar um okkulte, theologische Motive handeln. Würde sich der Inhalt einer Verschwörungstheorie als wahr herausstellen, fände der Begriff keine Anwendung mehr (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung).
- Stand vor einigen Jahren noch der Bereich der „Staatsverweigerer" oder der „staatsfeindlichen Verbindungen" im Fokus der Bundesstelle für Sektenfragen, so wurde dieser von dem Phänomen der Verschwörungstheorien abgelöst, die sich seit Beginn der Coronakrise in einem ungeahnten Ausmaß verbreitet haben. Eine besondere Rolle nahmen dabei die „sozialen Netzwerkplattformen" ein, wobei vor allem Telegram einen enormen Popularitätsschub erlebte (Sektenbericht: Corona-Mythen und die Rolle der sozialen Netzwerkplattformen bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien, Parlament Österreich).
- Umgang mit Verschwörungstheorien: Widerspruch wirkt (Universität Bern).
Quellen
- Bundesstelle für Sektenfragen
- Beratungsstelle Extremismus: Thema: Verschwörungstheorien
- Bundeszentrale für politische Bildung: Die Psychologie des Verschwörungsglaubens (Pia Lamberty, 2020)
- Scilog FWF: Europas Politik im Bann der Verschwörungen (Alois Pumhösel, 2025)
Das Thema in der WZ
- Podcast: #62 „Ich habe 54 Verwandte im KZ verloren“
- Die Verschwörer:innen in uns
- Fakten gegen Fake News: Wer bestimmt, was stimmt?
- Deep State: Wie Verschwörungstheorien den US-Wahlkampf beeinflussen
- „Die Wahrheit ist anstrengend“
Das Thema in anderen Medien
- Planet Wissen: Bekannte Verschwörungstheorien
- Frankfurter Allgemeine: Verschwörungstheorien
- Bayerischer Rundfunk: Wichtige Fakten zu „So entlarvt man Verschwörungsmythen"