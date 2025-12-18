„Der Vorteil ist: Ich entscheide allein“, sagt Yasmin. „Der Fluch ist: Ich entscheide allein.“ Dennoch steht sie nach wie vor zu ihrer Entscheidung, mit knapp über 40 ein Kind per In-vitro-Fertilisation bekommen zu haben – und zwar als Single. Ihre Tochter ist heute 15 Monate alt.

Da in Österreich die Samenspende für alleinstehende Frauen verboten ist, hat sich Yasmin im Ausland behandeln lassen. Die Eizellenspende war zwar ursprünglich nicht geplant, letztendlich aber erfolgsversprechender, weil mit höherem Alter die Qualität der eigenen Eizellen schrumpft.

Ein Kind wie aus dem Katalog: Ist das nicht egoistisch? „Jeder Kinderwunsch ist egoistisch – egal, ob du Single bist oder ein Pärchen“, sagt dazu Yasmin in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“. Denn: „Kein Kind hat darum gebeten, in diese Welt gesetzt zu werden.“

Mit Yasmin ist auch ein Text in der WZ erschienen -> hier kannst du ihn lesen: Wie Yasmin als Single Mutter wurde