„Ich kann so nicht arbeiten!“, hat WZ-Host Mathias Ziegler nicht nur einmal gesagt, als WZ-Host Petra Tempfer bei der Aufnahme wieder irgendetwas umgestoßen oder unabsichtlich auf den Tisch geklopft hatte – von Mathias lachend im Scherz gemeint, natürlich. Denn letztendlich haben beide ein Jahr lang den WZ-Podcast „Weiter gedacht“ gemeinsam gestaltet, Petra war bereits seit dessen Start im Juli 2023 dabei. Mit Unterbrechungen waren auch die WZ-Hosts Anja Stegmaier und Bernd Vasari im Team.

In dieser letzten Folge blicken Petra und Mathias gemeinsam zurück auf viele spannende Gäste und nehmen dich mit hinter die Kulissen. Sie spielen dir Szenen vor, die aus gutem Grund nicht veröffentlicht worden sind: mit zahlreichen Anläufen, um Sinnvolles zum Thema Bildungssystem herauszubringen, mit Lachanfällen mit den Studiogästen und knurrenden Mägen, die nicht zu überhören waren. Ach ja, und das Wort Ehrbar-Saal ist ein Hund – oder besser ein Bär.

Dass Mathias ein Zahlenfreak ist und am liebsten alles in Relation zu setzen versucht, weißt du vielleicht, wenn du den Podcast regelmäßig gehört hast. Dass das, was online gegangen ist, aber nur eine geringe Auswahl seiner Zahlenspielereien war, wird dir diese Folge zeigen.

Auch das Verabschieden war nicht immer ganz einfach und brauchte mitunter mehrere Anläufe. Nicht so jetzt: Danke, dass du als Hörer:in dabei warst – sämtliche Folgen bleiben natürlich online, und du kannst sie gern alle nachhören. Du findest sie überall, wo es Podcasts gibt.

Produziert von „hört hört!“ .