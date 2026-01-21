Mimi und Nora telefonieren diese Woche nach Grönland, wo die WZ-Redakteur:innen Aleks und Simon gerade vor Ort sind. Wie ist die Stimmung rund um Trump? Und wie realistisch sind seine Versprechen?

Außerdem blicken sie auf den aktuellen Nostalgie-Trend in sozialen Medien: Warum ist plötzlich wieder 2016 überall, und weshalb sehnen wir uns nach einer Zeit, die erst zehn Jahre zurückliegt?