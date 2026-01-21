011 - #11 Was los? In Grönland
Mimi und Nora telefonieren diese Woche nach Grönland, wo die WZ-Redakteur:innen Aleks und Simon gerade vor Ort sind. Wie ist die Stimmung rund um Trump? Und wie realistisch sind seine Versprechen?
Außerdem blicken sie auf den aktuellen Nostalgie-Trend in sozialen Medien: Warum ist plötzlich wieder 2016 überall, und weshalb sehnen wir uns nach einer Zeit, die erst zehn Jahre zurückliegt?
Auf einer anderen Plattform anhören:
Mimi und Nora telefonieren diese Woche nach Grönland, wo sich gerade die WZ-Redakteur:innen Aleks und Simon aufhalten. Thema ist Donald Trump, der aktuell will, dass die USA Grönland annektieren. Warum genau und wie dieses Vorhaben vor Ort wahrgenommen wird, darum geht es in dieser Folge.
Außerdem geht es um aktuelle Trends auf Social Media: Warum taucht 2016 plötzlich überall wieder auf? Weshalb werden wir nostalgisch bei Dingen, die erst zehn Jahre zurückliegen? Und wo verlaufen heute die Grenzen zwischen Retro, Nostalgie und der Sehnsucht nach einer anderen Zeit?
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Donald Trump hat zuletzt erneut betont, dass Grönland für die USA strategisch extrem wichtig sei, vor allem wegen Militär, Rohstoffen und der Arktis. Die Aussagen sorgen international für Irritation.
- Grönland gehört politisch zu Dänemark, hat aber weitgehende Autonomie –außen- und sicherheitspolitische Fragen laufen dennoch über Kopenhagen.
- Durch Klimawandel und schmelzendes Eis wird die Arktis geopolitisch immer relevanter, weil neue Schifffahrtsrouten und Rohstoffe zugänglich werden.
- Auf TikTok und Instagram gibt es gerade einen Nostalgie-Trend, bei dem User so tun, als wäre wieder 2016, inklusive alter Filter, Musik und Memes.
- Der Trend gilt als Ausdruck von Überforderung mit der Gegenwart, viele verklären 2016 rückblickend als „letztes unbeschwertes Jahr“.
Quellen
- Forbes: Der TikTok-Trend „2026 ist das neue 2016“ – erklärt
- CNN: Warum die Menschen im Jahr 2026 noch immer an dem Jahr 2016 festhalten
- Glamour: Warum der Trend von 2016 die Millennials so hart trifft
Das Thema in der WZ
- Grönland: EIne Insel steht nicht zum Verkauf
- Ein tödlicher Schuss - zwei Realitäten
- Spulst du schon oder swipst du noch?
- Diddl ist wieder da