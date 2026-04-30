In den Festsälen der Hofburg fand 1967 der erste Eurovision Song Contest auf österreichischem Boden statt. Doch die Beziehung zwischen Österreich und dem Contest ist kompliziert. Historiker Florian Wagner nimmt dich mit in die Geschichte des ESC und zeigt dir, warum du hier berühmten ESC-Requisiten viel näher bist, als du vielleicht vermutest.

Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.