002 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Hofburg
Warum die Beziehung zwischen Österreich und dem Song Contest kompliziert ist.
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In den Festsälen der Hofburg fand 1967 der erste Eurovision Song Contest auf österreichischem Boden statt. Doch die Beziehung zwischen Österreich und dem Contest ist kompliziert. Historiker Florian Wagner nimmt dich mit in die Geschichte des ESC und zeigt dir, warum du hier berühmten ESC-Requisiten viel näher bist, als du vielleicht vermutest.
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Songs
- Walter Andreas Schwarz – Im Wartesaal zum großen Glück
- Bob Martin – Wohin, kleines Pony
- Udo Jürgens – Merci, Chérie
- Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix
- JJ – Wasted Love
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Das Thema in der WZ
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger