002 - Was los? Mit Lehrkräften
In der aktuellen Podcast-Folge sprechen Maria und Nora über den Lehrer:innen-Mangel und den Matcha-Hype.
Auf einer anderen Plattform anhören:
In dieser Podcast-Folge fragen sich Maria und Nora, wie es überhaupt zum Lehrer:innenmangel kommen konnte, was die österreichische Politik jahrelang verabsäumt hat und wo die größten Lücken im Bildungssystem liegen. Einig sind sie sich darin: Die Quereinstiegs-Initiativen bekämpfen zwar die Symptome, nicht aber die Ursachen.
Außerdem gibt’s einen Hot Take, der Matcha-Mäuse zum Nachdenken bringen dürfte: Was hat der Matcha-Hype mit Kapitalismus und kultureller Aneignung zu tun?
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- In Österreich sind aktuell 634 Lehrer:innen-Stellen ausgeschrieben. Davon sind 367 Stellen offen an Volksschulen.
- In der Bundeshauptstadt Wien sind die meisten Stellen offen, aber auch im Burgenland, in der Steiermark und Tirol gibt es Initiativen wie „Teach for Austria" oder „Klasse Job" wollen dem entgegenwirken.
- Seit Neuestem gibt es auch ein Pilotprojekt an Volksschulen, das Quereinsteiger:innen den Einstieg ermöglichen soll.
- Der Anteil der Lehramtsstudierenden unter den neu eingestellten Lehrkräften ist mit über 27 Prozent deutlich höher als in den Vorjahren, es ist ein Plus von sechs Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.
Quellen
