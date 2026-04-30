003 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Heldenplatz
Hier stellen wir die unbequemen Fragen: Wie unpolitisch ist der Wettbewerb wirklich? Wir sprechen mit der ehemaligen ESC-Moderatorin Alice Tumler und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre darüber.
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Der Heldenplatz ist geschichtsträchtig und politisch – genau wie der ESC, obwohl er es laut EBU nicht sein soll. Hier stellen wir die unbequemen Fragen: Wie unpolitisch ist der Wettbewerb wirklich? Wir sprechen mit der ehemaligen ESC-Moderatorin Alice Tumler und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre über Boykotte, Doppelstandards und die Macht der Symbole auf der größten Musikbühne der Welt.
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Kaleen (ESC-Teilnehmerin für Österreich 2024 in Malmö)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Alice Tumler (moderierte den ESC 2015 in Wien und den ESC-Vorentscheid 2026 in Wien)
- Anna (ESC-Fan, 39, aus Wien)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat, Parteivorsitzender der Grünen Wien, Sprecher für Klima, Baukultur und Queerpolitik)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Songs
- Kalush Orchestra – Stefania
- We Don't Wanna Put In – Stefane & 3G
- Genealogy – Face The Shadow
- Jamala – 1944
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger