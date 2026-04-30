Der Heldenplatz ist geschichtsträchtig und politisch – genau wie der ESC, obwohl er es laut EBU nicht sein soll. Hier stellen wir die unbequemen Fragen: Wie unpolitisch ist der Wettbewerb wirklich? Wir sprechen mit der ehemaligen ESC-Moderatorin Alice Tumler und Teilnehmer:innen der vergangenen Jahre über Boykotte, Doppelstandards und die Macht der Symbole auf der größten Musikbühne der Welt.

Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.