004 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Museumsquartier
Lena coacht beim ESC 2026 die Gebärden-Dolmetscher:innen. Sie erklärt uns, wie die Gehörlosen-Community ESC-Hits sichtbar macht: durch Gebärdensprache, Körper und Bewegung.
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Wie fühlt sich Musik an, wenn man sie nicht hören kann? Lena coacht beim ESC 2026 die Gebärden-Dolmetscher:innen. Sie erklärt uns, wie die Gehörlosen-Community ESC-Hits sichtbar macht: durch Gebärdensprache, Körper und Bewegung. Hier siehst du, wie faszinierend „Sign Performance“ in Action aussieht. Lass dich inspirieren und probiere es bei unserer kleinen Mitmach-Übung gleich selbst aus!
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cesár Sampson (ESC-Teilnehmer für Österreich 2018 in Lissabon)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Magdalena Schramek (Coach für International Sign beim ESC)
- Delil Yilmaz (Gebärdensprachdolmetscher)
- Peter Kraus (Stadtrat, Parteivorsitzender der Grünen Wien, Sprecher für Klima, Baukultur und Queerpolitik)
Songs
- Cesár Sampson – Nobody But You
- Abor & Tynna – Baller
- Cosmó – Tanzschein
- Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger