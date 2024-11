In den neuen Folgen unseres Podcasts werden wir ganz persönlich und sprechen mit Menschen aus unterschiedlichsten Lebenswelten darüber, was sie bewegt, was sie im Leben glücklich macht, was ihnen Sorgen bereitet und, welche Wendepunkte sie bisher erlebt haben. In dieser Folge geht es um die 20-jährige Marie. Seit ihrem elften Lebensjahr litt sie ihre gesamte Pubertät hindurch unter Depressionen. Es war die psychische Erkrankung ihrer Mutter, die sie stark belastet und selbst in eine Krise gestürzt hat. Heute steht Marie wieder fest im Leben: Sie macht eine Lehre in der Apotheke, findet in Taekwondo einen Ausgleich und lebt in einer eigenen Mietwohnung mit ihrer Partnerin und ihrem Hund Scotty. Dieser hat für ihren Weg aus den Depressionen eine wichtige Rolle gespielt. Welche das war, verrät Marie in dieser Folge unseres WZ-Podcasts den Hosts Petra Tempfer und Mathias Ziegler.

Die 20-jährige Marie im Podcast-Studio mit WZ-Host Mathias Ziegler. © WZ/Bernd Vasari

Hilfe bei Lebenskrisen Bist du in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchst Hilfe? Sprich mit anderen Menschen darüber. Telefonseelsorge: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01/ 31330 , täglich 0–24 Uhr

Rat auf Draht: 147 . Beratung für Kinder und Jugendliche. Anonym, täglich 0–24 Uhr

Suizidprävention des Gesundheitsministeriums

Infos für Jugendliche

Gesundheit Österreich

Wiener Kriseninterventionszentrum: 01/406 95 95 , Mo-Fr 10-17 Uhr

Weitere Krisenhotlines sind hier aufgelistet.

Produziert von „hört hört!“.