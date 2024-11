Hannes ist im Burgenland als Sohn eines Fleischhauers und einer Hausfrau aufgewachsen. Der vorgegebene Weg, eine Lehre zum KFZ-Mechaniker zu machen und sein restliches Leben an Autos zu schrauben, hat für ihn nicht gepasst. Er begann, Schlagzeug zu spielen, wurde vegan und färbte seinen Iro grün. Nach dem Bundesheer nahm er all sein Erspartes und machte eine Krankenpflege-Ausbildung. Seit vielen Jahren arbeitet er leidenschaftlich auf der Intensivstation eines Spitals in Wiener Neustadt. Die Entscheidung bereut er nicht.

Wir reden über seinen Wendepunkt im Leben, seine Lebenswelten Kunst und Spital, das Skateboarden, Corona und was all das mit der Arbeit auf der Intensivstation zu tun hat.