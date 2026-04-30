005 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Naschmarkt
Entdecke, wie Musik und Kulinarik Gegensätze überwinden und Menschen weltweit verbinden. Wusstest du, dass beim ESC bereits in 79 Sprachen gesungen wurde?
Auf einer anderen Plattform anhören:
Der Naschmarkt ist fast so laut, bunt und herrlich vielfältig wie der ESC. Entdecke, wie Musik und Kulinarik Gegensätze überwinden und Menschen weltweit verbinden. Wusstest du, dass beim ESC bereits in 79 Sprachen gesungen wurde? Ein perfekter Ort, um kurz innezuhalten, sich durch die Köstlichkeiten der Welt zu probieren und die Vielfalt der Welt und des ESC zu feiern.
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Abor & Tynna (ESC-Teilnehmer:innen aus Österreich für Deutschland 2025 in Basel)
- Cosmó (ESC-Teilnehmer für Österreich 2026 in Wien)
- Nathan Trent (ESC-Teilnehmer für Österreich 2017 in Kiew)
- Alice Tumler (moderierte den ESC 2015 in Wien und den ESC-Vorentscheid 2026 in Wien)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat, Parteivorsitzender der Grünen Wien, Sprecher für Klima, Baukultur und Queerpolitik)
Songs
- Lelek – Andromeda
- Electric Fields – One Milkali (One Blood)
- Bendik Singers – It`s Just A Game
- Cosmó – Tanzschein
- Kristian Kostov – Beautiful Mess
- Sandra Kim – J'aime La Vie
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Das Thema in der WZ
Was macht Schweden beim ESC so erfolgreich?
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger