Der Naschmarkt ist fast so laut, bunt und herrlich vielfältig wie der ESC. Entdecke, wie Musik und Kulinarik Gegensätze überwinden und Menschen weltweit verbinden. Wusstest du, dass beim ESC bereits in 79 Sprachen gesungen wurde? Ein perfekter Ort, um kurz innezuhalten, sich durch die Köstlichkeiten der Welt zu probieren und die Vielfalt der Welt und des ESC zu feiern.

Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.