„Wenn man in die Klasse geht und planlos ist, hat man schon verloren.“ Das sagt der 32-jährige Milos Jovic zu WZ-Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit WZ-Host Mathias Ziegler durch diese Podcast-Folge führt. Er ist Lehrer an der Polytechnischen Schule FMS20 in der Nähe der Millennium City in Wien. Der Anteil der Schüler:innen mit nicht-deutscher Muttersprache in den Klassen: bis zu 100 Prozent. Die Schüler:innen sind alle um die 15 Jahre alt – also in der Hochphase der Pubertät.

Dennoch war Jovics Entscheidung, von seinem beschaulichen Job bei der Österreichischen Nationalbibliothek in eine Klasse voller Pubertierender zu wechseln, in der „du jede Sekunde präsent sein musst“, eine bewusste. Das 9. Schuljahr ist in seinen Augen das wichtigste: Es ist das letzte Jahr, in dem das, was man in der Schule lernt, noch entscheidend für den gesamten weiteren Lebensweg sein kann.

Lehrer Milos Jovic im Podcast-Studio mit WZ-Redakteurin Petra Tempfer. © WZ/Mathias Ziegler

