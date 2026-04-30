006 - Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC | Café Savoy
Wir entschlüsseln die queeren Codes der ESC-History, feiern die schillernden Hymnen und Ikonen von heute und lassen die queeren Fans ihre ganz eigenen süßes ESC-Stories erzählen.
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Willkommen im Savoy, einem Herzstück der queeren Wiener Szene. Während du vielleicht eine Melange genießt, erfährst du, warum der Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show. Wir entschlüsseln die queeren Codes der ESC-History, feiern die schillernden Hymnen und Ikonen von heute und lassen die queeren Fans ihre ganz eigenen süßes ESC-Stories erzählen.
Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.
„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Anna (ESC-Fan, 29, aus Eferding)
- Dutzi Ijsenhower (ESC-Fan und Drag Queen)
- Peter Kraus (Stadtrat, Parteivorsitzender der Grünen Wien, Sprecher für Klima, Baukultur und Queerpolitik)
- Florian Wagner (Historiker vom Haus der Geschichte Österreich)
Songs
- Jean-Claude Pascal – Nous Les Amoureux
- Dana International – Diva (English)
- Marija Šerifović – Molitva
- Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix
- Nemo - The Code (live)
- JJ – Wasted Love
- Cosmó – Tanzschein
- Tunetank/Pixabay – Intro-Jingle
Das Thema in der WZ
Warum lieben die Girls und Gays den ESC so?
Team
Produktion WZ: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker
Produktion Inselmilieu Reportage: Julia Breitkopf und Jana Mack
Redaktionelle Leitung: Madeleine Geosits
Interviews und Recherche: Madeleine Geosits, Petra Tempfer, Friedrich Boecker, Julia Breitkopf und Jana Mack
Moderation und Social Media: Sandra Vučić
Storytelling: Julia Breitkopf und Jana Mack – Inselmilieu Reportage
Brand Management: Lena Jansa
Grafik: Katharina Wieser
Technische Umsetzung: Georg Zeglovits, Fabian Obermann (F5)
Chefredaktion WZ: Katharina Schmidt, Sebastian Pumberger