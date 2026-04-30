Willkommen im Savoy, einem Herzstück der queeren Wiener Szene. Während du vielleicht eine Melange genießt, erfährst du, warum der Song Contest für viele queere Menschen weit mehr ist als eine Show. Wir entschlüsseln die queeren Codes der ESC-History, feiern die schillernden Hymnen und Ikonen von heute und lassen die queeren Fans ihre ganz eigenen süßes ESC-Stories erzählen.

Geh mit uns von der Wiener Staatsoper über den Heldenplatz und das Museumsquartier bis zum Café Savoy am Ende des Naschmarkts: In den nächsten rund 60 Minuten führen wir dich auf einem Streifzug durch die Wiener Innenstadt vorbei an unseren Hörstationen. Bei jeder Station erzählen dir aktuelle und ehemalige ESC-Teilnehmer:innen, Fans und Historiker persönliche Geschichten, Wissenswertes und Funfacts zum ESC. Jede Station ist einem speziellen Thema gewidmet wie den Fragen, wie sich Klassik und Pop verbinden lassen, oder, wie politisch der ESC eigentlich ist.

„Bonuspunkte – Der Hörspaziergang zum ESC“ ist ein Hörspaziergang der WZ, produziert von Inselmilieu Reportage.