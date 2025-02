Rund hundert Jahre später, nämlich 2019, trat in Österreich ein Gesetz in Kraft, das in Grundschulen und Kindergärten das Tragen von „weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der die Verhüllung des Hauptes verbunden ist“, verbot. Dieses wurde allerdings schon im folgenden Jahr vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gekippt. Weiterhin in Kraft ist das 2017 eingeführte Verbot der Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum. Hier gibt es zwar Ausnahmen, aber Niqab und Burka sind nicht erlaubt; Tschador, Hidschab oder Chador hingegen schon. Wörtlich heißt es im Gesetz: „Wer an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht mehr erkennbar sind, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 150 Euro zu bestrafen.“