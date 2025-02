„Wir konnten den Geruch der unschuldigen Opfer wahrnehmen, die nur deshalb verbrannt wurden, weil sie Juden sind.“ Diese und weitere Passagen eines Textes ihres Großvaters liest Rifka Junger in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ vor. Ihr Großvater war so wie zahlreiche weitere Verwandte ins Konzentrationslager (KZ) in Auschwitz-Birkenau in Polen gebracht worden – 54 von ihnen wurden dort ermordet.

Rifka Junger, Referentin für Antisemitismusbekämpfung in Wien, trägt dieses Erbe in dritter Generation in sich. Nicht nur die Nachfahr:innen der Täter:innen, auch jene der Opfer haben jahrzehntelang geschwiegen. Warum auch Letztere? „Meine These ist“, sagt Rifka Junger, dass das Erlebte „zu grausam war“. Bekritzelte Zettel, die sie bei ihrer Großmutter gefunden und mitgebracht hat, untermauern diese These: Sie könne nicht darüber sprechen, steht darauf. Es falle ihr noch immer viel zu schwer, damit umzugehen.

Dieses Schweigen zu brechen und aufeinander zuzugehen: Wenn die jungen Generationen das schaffen, sei das ein großer Schritt in Richtung Aufarbeitung, sagt sie. Nicht in Richtung Wiedergutmachung, denn wieder gutmachen könne das Geschehene niemand. Mit Rifka Junger gesprochen hat WZ-Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit WZ-Host Mathias Ziegler durch die Folge führt.

Produziert von „hört hört!“.

Rifka Junger (l.) im Gespräch mit Host Petra Tempfer. © WZ/Mathias Ziegler

Texte des Großvaters und bekritzelte Zettel der Großmutter: Rifka Junger liest daraus vor. © WZ/Petra Tempfer