007 - Was los? Wie geht man an den Feiertagen nicht Crash-out?

Podcast-Hosts Sandra und Mimi sprechen in der aktuellen Folge über die mentale Belastung während der Feiertage und wie man damit umgeht.

25 Min

Sandra und Mimi. Im Hintergrund ein weinender Weihnachtskeks mit der Überschrift: "Was los? mit Feiertagsblues.
Sandra und Mimi fragen sich: Wie übersteht man die Feiertag gut?
© Illustration: WZ / Katharina Wieser. Bildquellen: Portraits: Zoe Opratko. Im Hintergrund: Adobe Stock.

In dieser Folge von „Was los?" sprechen Sandra und Mimi über Feiertagsstress und Coping-Mechanismen zu Weihnachten. Mimi hat mit einer Therapeutin gesprochen und erklärt, warum die Feiertage für so viele Menschen belastend sind: alte Familiendynamiken, enge Settings ohne Rückzugsmöglichkeiten und gesellschaftlicher Erwartungsdruck nach dem perfekten harmonischen Fest. Sie besprechen, wie Social Media den Vergleichsdruck verstärkt. Außerdem geht es um Einsamkeit an den Feiertagen – und warum Alleinesein nicht automatisch einsam bedeuten muss.

Der Hot Take der Woche lautet, dass wir aufhören sollten, Stars auf ein Podest zu stellen.

Infos und Quellen

Daten und Fakten

  • Einsamkeit unter jungen Menschen in Österreich nimmt zu – die Weihnachtszeit gilt als Verstärker.
  • Therapeut:innen berichten von einem deutlichen Anstieg an Terminanfragen kurz vor den Feiertagen.
  • Der gesellschaftliche Druck zum "perfekten Weihnachten" wird durch kommerzielle Erwartungen (Geschenke, Dekoration, perfektes Essen) und das idealisierte Familienbild in Werbung und Social Media verstärkt.

Quellen

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

