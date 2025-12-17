007 - Was los? Wie geht man an den Feiertagen nicht Crash-out?
Podcast-Hosts Sandra und Mimi sprechen in der aktuellen Folge über die mentale Belastung während der Feiertage und wie man damit umgeht.
In dieser Folge von „Was los?" sprechen Sandra und Mimi über Feiertagsstress und Coping-Mechanismen zu Weihnachten. Mimi hat mit einer Therapeutin gesprochen und erklärt, warum die Feiertage für so viele Menschen belastend sind: alte Familiendynamiken, enge Settings ohne Rückzugsmöglichkeiten und gesellschaftlicher Erwartungsdruck nach dem perfekten harmonischen Fest. Sie besprechen, wie Social Media den Vergleichsdruck verstärkt. Außerdem geht es um Einsamkeit an den Feiertagen – und warum Alleinesein nicht automatisch einsam bedeuten muss.
Der Hot Take der Woche lautet, dass wir aufhören sollten, Stars auf ein Podest zu stellen.
