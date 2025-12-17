In dieser Folge von „Was los?" sprechen Sandra und Mimi über Feiertagsstress und Coping-Mechanismen zu Weihnachten. Mimi hat mit einer Therapeutin gesprochen und erklärt, warum die Feiertage für so viele Menschen belastend sind: alte Familiendynamiken, enge Settings ohne Rückzugsmöglichkeiten und gesellschaftlicher Erwartungsdruck nach dem perfekten harmonischen Fest. Sie besprechen, wie Social Media den Vergleichsdruck verstärkt. Außerdem geht es um Einsamkeit an den Feiertagen – und warum Alleinesein nicht automatisch einsam bedeuten muss.

Der Hot Take der Woche lautet, dass wir aufhören sollten, Stars auf ein Podest zu stellen.