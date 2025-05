„Wir sind die Letzten, die diese Arbeit machen", erzählt Nikol, als sie von den WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Petra Tempfer in ihrer Heimat Bulgarien besucht wird. Nikol ist eine 24-Stunden-Betreuerin in Österreich und 52 Jahre alt. Nach mehreren Monaten in Zwentendorf ist sie nun für drei Wochen heimgefahren – nach Mesdra nordwestlich von Sofia.

Fast alle Betreuer:innen aus Bulgarien pendeln mit dem Bus. Eine Fahrt dauert mindestens 16 Stunden, falls alles glatt geht und die Staus an der Grenze nicht zu lang sind. Simon Plank und Petra Tempfer waren dieses Mal mit im Bus und haben die Betreuer:innen auf ihrer Heimreise begleitet.

Bulgarien ist das ärmste Land der Europäischen Union. „Die Jungen ziehen alle weg, gehen studieren", sagt Nikol in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht" – mit dem Geld ihrer Eltern, die dafür lange Zeit im Ausland gearbeitet haben, was zum Teil mühsam und beschwerlich für sie war. 24-Stunden-Betreuer:innen werden sie, laut Nikol und ihren Kolleginnen, jedenfalls nicht mehr. Aber wer wird dann einmal die Menschen in Österreich und jene in Bulgarien betreuen?

Produziert von „hört hört!“.

Dein Browser unterstützt leider keine Videos! In Sofia ist unsere Reise noch nicht zu Ende: Nach 16 Stunden im Bus fahren wir mit dem Zug weitere zweieinhalb Stunden lang nach Mesdra. © Illustration: WZ

Die 24-Stunden-Betreuerin Nikol in ihrer Küche in Mesdra bei unserer Podcast-Aufnahme. © Simon Plank

