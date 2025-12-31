009 - Was los? Mit 2025
Von Ikkimel über die Haftbefehl-Doku bis hin zum Matcha-Trend und der Coldplay-Kisscam-Affäre: Nora, Maria, Mimi und Sandra blicken auf das Jahr 2025 zurück und sprechen über popkulturelle Highlights.
In dieser Folge von „Was los?" blicken Sandra, Maria, Mimi und Nora gemeinsam auf das Jahr 2025 zurück. Sie sprechen über die kulturellen Highlights des Jahres: von Ikkimel und den feministischen Debatten, die sie ausgelöst hat, über die Haftbefehl-Doku und der Coldplay-Kisscam-Affäre.
Außerdem geht es um Social-Media-Phänomene wie Elch Emil und Sidney Sweeneys umstrittene "Great Jeans"-Kampagne. Sie sprechen darüber, wie 2025 einen Ruck nach rechts gezeigt hat – von Taylor Swifts Schweigen zu politischen Themen bis zu Nicki Minaj bei MAGA-Events. Was die größten Food-Trends waren (Matcha Latte, anyone?) und die Frage, wer von ihnen in einem Horrorfilm zuerst sterben würde.
Infos und Quellen
Quellen
- Bayrischer Rundfunk: Ikkimel rappt über Sex – warum das vielen zu krass ist