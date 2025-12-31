In dieser Folge von „Was los?" blicken Sandra, Maria, Mimi und Nora gemeinsam auf das Jahr 2025 zurück. Sie sprechen über die kulturellen Highlights des Jahres: von Ikkimel und den feministischen Debatten, die sie ausgelöst hat, über die Haftbefehl-Doku und der Coldplay-Kisscam-Affäre.

Außerdem geht es um Social-Media-Phänomene wie Elch Emil und Sidney Sweeneys umstrittene "Great Jeans"-Kampagne. Sie sprechen darüber, wie 2025 einen Ruck nach rechts gezeigt hat – von Taylor Swifts Schweigen zu politischen Themen bis zu Nicki Minaj bei MAGA-Events. Was die größten Food-Trends waren (Matcha Latte, anyone?) und die Frage, wer von ihnen in einem Horrorfilm zuerst sterben würde.