008 - #8 Was los? Mit Rauhnächten
Rauhnächte, Jahresabschluss, Gedankensammeln und Neuanfang: Maria und Nora sprechen darüber, warum es psychisch guttun kann, das alte Jahr loszulassen . Und: Muss man sich vor dem Jahreswechsel wirklich noch mehr stressen?
In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Maria und Nora über die Zeit rund um die Weihnachts-Feiertage, die sogenannten Rauhnächte. Sie schauen sich an, woher diese Tage eigentlich kommen, welche Bräuche es gibt und warum es vielen psychisch helfen kann, das alte Jahr bewusst abzuschließen und mit neuen Gedanken oder Vorsätzen ins neue zu starten.
Außerdem geht es um den Stress vor Silvester: Muss man wirklich noch schnell alle wichtigen Menschen „dieses Jahr“ sehen? Oder darf der Jahreswechsel auch einfach ruhiger, weniger dramatisch und entspannter sein?
