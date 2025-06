Der Bevölkerungsverlust sei „eklatant“, sagt Philippe Kupfer, Leiter des AußenwirtschaftsCenters der österreichischen Wirtschaftskammer in Sofia, über Bulgarien. Viele Junge gehen ins Ausland studieren, ergänzt die 24-Stunden-Betreuerin Nikol – von dem Geld ihrer Eltern, die dafür im Ausland gearbeitet haben. Die WZ-Redakteur:innen Simon Plank und Petra Tempfer sind für diese Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ nach Bulgarien gefahren, um Philippe Kupfer und Nikol zu besuchen und mit ihnen zu sprechen

Bulgarien ist das ärmste Land der Europäischen Union. Die Korruption liegt hier, verglichen mit anderen Ländern, im mittleren Drittel: Laut Transparency International lag Bulgarien im Jahr 2024 auf Platz 76 von 180. Was die Schattenwirtschaft betrifft, unter die zum Beispiel die Schwarzarbeit fällt, so entspricht deren Umfang laut einer von Visa Bulgaria in Auftrag gegebenen Studie insgesamt 34,6 Prozent des BIP: Das ist die höchste Rate in der EU.

Aktuell scheint Bulgarien jedoch an einem Wendepunkt zu stehen: Nach sieben erfolglosen Parlamentswahlen und Interimsregierungen innerhalb von dreieinhalb Jahren hat Bulgariens Parlament nun eine neue Regierung, die das Land aus der Krise führen soll. Die jungen Menschen blicken daher positiv in die Zukunft. Simon Plank und Petra Tempfer haben auch mit ihnen gesprochen. Nach ihrer Ausbildung im Ausland wollen die Jungen, die die WZ-Redakteur:innen auf der Straße gefragt haben, nun zurück in ihr Land. „Weil ich nicht will, dass es alle seine jungen Menschen verliert“, sagt etwa eine von ihnen. „Weil ich es liebe“, eine andere.

Produziert von „hört hört!“ .

Philippe Kupfer, Leiter des AußenwirtschaftsCenters der österreichischen Wirtschaftskammer, bei unserem Besuch in seinem Büro in Sofia. © Simon Plank

