Bedrohlich für das körperliche, aber auch das seelische Leben: Traumata können sich sehr unterschiedlich äußern, sagt die Traumatherapeutin Regina Lackner in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ zu den WZ-Hosts Michael Ortner und Petra Tempfer. Die beiden saßen mit ihrer Gesprächspartnerin diesmal nicht im Studio, sondern im Rahmen eines Livepodcasts bei der Podcastnacht des Netzwerks Missing Link auf der Bühne vor Publikum.

Nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule am 10. Juni, bei dem ein ehemaliger Schüler zehn Menschen tötete und sich danach suizidierte, analysiert Regina Lackner drei Tage danach, was dieser mit der Psyche macht. Und zwar nicht nur mit jener der Betroffenen selbst, sondern mit der gesamten Gesellschaft.

Auf das Trauma folge die Angst, sagt Regina Lackner. Jeder reagiere anders, Schlafstörungen oder Albträumen seien möglich – auch noch nach Jahren. Betroffene können Flashbacks haben, in der Gesellschaft habe der Amoklauf das Gefühl der Sicherheit erschüttert.

Sozial eingebettet

Das gemeinsame Gespräch über das Erlebte, das Gefühl, sozial eingebettet zu sein, seien nun wichtig, „um diesen Schmerz, diese Trauer auszuhalten“, sagt Regina Lackner. Gegen die mögliche Angst, weiterhin in die Schule zu gehen, könne helfen, das Schulgebäude nicht allein, sondern in Gruppen zu betreten. So könne das Vertrauen wieder wachsen.

Grundsätzlich brauche es mehr Schulpsycholog:innen, Schulärzt:innen und Sozialarbeiter:innen an Österreichs Schulen. Der Zugang zu psychologischer Hilfe müsse so niederschwellig wie möglich sein, „denn dann ist es auch präventiv“. Auch Trainings, wie sich Schüler:innen und Lehrer:innen bei Amokläufen verhalten sollen, können helfen, die Angst zu reduzieren: „Weil sie ihnen das Gefühl der Handlungsfähigkeit und der Sicherheit geben.“