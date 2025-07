Als der Berufsfotograf Christopher Klettermayer im Jahr 2014 nach Indien reist, ahnt er noch nicht, dass diese Reise sein Leben massiv verändern wird. Denn für eine Reportage über den Osho-Ashram, eine Art spirituelle Kommune, die mit sexueller Freiheit wirbt, muss er standardmäßig einen HIV-Test machen – und wird positiv getestet. Für Christopher bricht zunächst eine Welt zusammen. Doch weil er recht früh diagnostiziert wird und eine entsprechende Medikation bekommt, die den Ausbruch von Aids dauerhaft verhindern kann, lebt er im Grunde sein Leben ganz normal weiter. Er ist auch überhaupt nicht ansteckend, nicht einmal beim Geschlechtsverkehr, solange er täglich eine Tablette nimmt.

Podcast-Aufnahme zwischen Wien und Barcelona: Christopher Klettermayer im Zoom-Gespräch. © Fotoquelle: Privat

Was ihm – und vermutlich den meisten HIV-Infizierten – aber zu schaffen macht, ist das soziale Aids, wie Christopher in dieser Folge unseres WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ erzählt. Denn nach wie vor gibt es in unserer Gesellschaft nicht nur viel Unwissen, sondern auch viele Vorurteile in Bezug auf HIV und Aids. Darüber spricht Christopher mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler, der gemeinsam mit WZ-Host Petra Tempfer durch die Folge führt.