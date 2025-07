Infos und Quellen

Genese

Berni Kaut und WZ-Redakteurin Petra Tempfer kommen aus derselben Ortschaft: St. Andrä-Wördern in Niederösterreich. Vor der Podcast-Aufnahme hatten sie sich zwar noch nie richtig unterhalten, auf Social Media waren sie jedoch schon länger befreundet. Petra Tempfer kannte daher Bernis Geschichte – die er auch öffentlich erzählen wollte.

Gesprächspartner

Berni Kaut wurde 1978 in Zell am See geboren und lebt heute in St. Andrä-Wördern in Niederösterreich. Am 20. Juli 2022 wurde er aufgrund einer idiopathischen Lungenfibrose im Endstadium im AKH Wien lungentransplantiert. Im letzten Jahr vor dieser lebensrettenden Operation benötigte er rund um die Uhr künstlichen Sauerstoff. Jede körperliche Aktivität wurde um ein Vielfaches anstrengender, das Überwinden eines Stockwerkes fast unmöglich, sagt er. Er wisse daher aus erster Hand, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich nicht mehr aus dem Haus oder der Wohnung kann. Deshalb hat er den gemeinnützigen Verein „Raus aus dem Haus“ gegründet, um mit Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, geführte Touren zu unternehmen – bei Bedarf mit einem geländegängigen Rollstuhl, den der Verein zur Verfügung stellt.

Die idiopathische Lungenfibrose (IPF, idiopathische pulmonale Fibrose) ist eine meist chronisch fortschreitende Erkrankung. Dabei kommt es zum Umbau des Lungengewebes, wodurch die Lungenfunktion nach und nach eingeschränkt wird. Konkret wird vermehrt Bindegewebe in der Lunge gebildet, das verhärtet und vernarbt. Die Lungenbläschen (Alveolen), die für den Austausch der Atemluft notwendig sind, verlieren ihre Funktion. Die Atmung wird erschwert, die Sauerstoffmenge im Blut sinkt ab. Mit fortschreitender Erkrankung kommt es zu zunehmender Einschränkung von lebensnotwendigen Vorgängen wie Sauerstoffaufnahme und Sauerstoffaustausch (gesundheit.gv.at).

Die Anzahl der Organspenden geht zurück: Vergleicht man die Zahlen der Transplant-Jahresberichte , die das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheitswesen der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) jährlich herausgibt, gab es 2018 noch 22,6 Organspenden pro eine Million Einwohner:innen in Österreich. 2023 waren es nur noch 17,6. Parallel dazu ging die Anzahl der Organtransplantationen zurück: von 795 im Jahr 2018 auf 648 im Jahr 2023. Bei rund 88 Prozent kamen die Organe von Verstorbenen.

Organe dürfen nur freiwillig und unentgeltlich gespendet werden und dürfen nicht Gegenstand von Rechtsgeschäften sein, die auf Gewinn gerichtet sind. Lebendspender:innen oder dritten Personen eine Spende, einen finanziellen Gewinn oder vergleichbare Vorteile zukommen zu lassen, ist ebenso verboten, wie es sämtliche Formen des Organhandels sind. Die gesetzlichen Regelungen zur Organtransplantation in Österreich wurden am 14. Dezember 2012 in einem einheitlichen Bundesgesetz, dem Organtransplantationsgesetz , zusammengefasst (oesterreich.gv.at).

Am häufigsten werden dem Transplantationsbericht zufolge Nieren transplantiert. Auf eine neue Niere wartet man durchschnittlich drei Jahre, auf ein neues Herz oder eine neue Lunge bis zu vier Monate. Zurzeit leben rund 10.000 Menschen mit einem transplantierten Organ in Österreich. Mehr als 90 Prozent der Personen, die ein Organ transplantiert bekommen haben, überleben mindestens ein Jahr, sagt Hubert Hetz, Anästhesist und Intensivmediziner am Auva Unfallkrankenhaus Meidling und Transplantationsreferent der Region Ost (Wien).

In Österreich werden Organtransplantationen derzeit an vier Standorten durchgeführt: an den Universitätskliniken in Graz, Innsbruck und Wien sowie im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz (oesterreich.gv.at).

durchgeführt: an den Universitätskliniken in Graz, Innsbruck und Wien sowie im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz (oesterreich.gv.at). Gibt es in Österreich kein geeignetes Organ, könnte dieses auch aus dem Ausland kommen. Denn Österreich ist Mitglied bei Eurotransplant, einer gemeinnützigen Vereinigung mit Sitz in den Niederlanden, die die Organe vermittelt. Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Ungarn, und Slowenien sind Mitglieder von Eurotransplant . In diesem Einzugsgebiet leben zirka 137 Millionen Menschen. Die Vorteile der internationalen Zusammenarbeit sind das gemeinsame Spender-Meldesystem und die zentrale Warteliste. Auf Letzterer stehen aktuell rund 14.000 Patient:innen.

