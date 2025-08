In dieser Folge unseres WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ spricht Isabella Lüber über die Zeit, in der zwanghafte Ängste ihr Leben bestimmten. „Ich war nur mehr mit meinen Ängsten beschäftigt, nur mehr zuhause, und das Leben ging an mir vorbei“, sagt Isabella und erinnert sich damit an die Zeit ihrer Isolation. Konkret fürchtete sie sich vor einem Herzinfarkt, so sehr, dass sie Panikattacken bekam. Die Angststörung dominierte von einem Tag auf den anderen ihr Leben.

Mittlerweile hat Isabella diese Ängste großteils hinter sich gelassen und ist dankbar, ihr Leben wieder ohne Einschränkungen führen zu können. Geholfen hat ihr dabei vor allem eine Therapie, aber auch der Wille, sich diese Hilfe zu suchen: „Man muss zu diesem Schritt selbst bereit sein, sonst kann man da nicht herausfinden.“

Durch die Folge führt WZ-Trainee Katharina Nieschalk, die das Gespräch mit Isabella geführt hat, gemeinsam mit WZ-Host Mathias Ziegler.

Produziert von „hört hört!“ .