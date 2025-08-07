Infos und Quellen

Gesprächspartnerin

Franziska Brugger ist 49 Jahre alt und gebürtige Osttirolerin. Nach ihrem Biologiestudium in Wien arbeitete sie bei einem wissenschaftlichen Verlag, ehe sie sich mit 33 Jahren beruflich komplett umorientierte und sich einen alten Kindheitstraum erfüllte: Sie absolvierte eine Lehre zur Tischlerin und ist nun als Meisterin in ihrer eigenen Werkstatt in Wien-Ottakring tätig.

Obwohl Österreich international oft wegen seines dualen Systems aus Schule und Lehre als Vorbild gelobt wird, sinkt hier die Anzahl der Lehrlinge seit Jahrzehnten kontinuierlich. Zum Vergleich: 1980 begannen noch 47 Prozent der Jugendlichen eine Lehre, jetzt liegt der Anteil bei nur noch um die 40 Prozent. Dabei herrscht in vielen betroffenen Branchen ein Fachkräftemangel, sodass Neueinsteiger:innen praktisch eine Jobgarantie haben. Laut AMS gibt es in Österreich derzeit fast 7.000 freie Lehrstellen, die meisten in Ober- und Niederösterreich sowie in Tirol. Mit mehr als 2.000 offenen Stellen hat der Handel den größten Bedarf, gefolgt von Tourismus (etwa 1.400) und Bau (rund 1.000). Laut einer Umfrage haben 60 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten, Personen mit Lehrabschlüssen zu finden.

Das Durchschnittsalter im ersten Lehrjahr liegt über alle Berufe hinweg bei 16,8 Jahren. Laut Wirtschaftskammer begann der bisher älteste Lehrling mit 57 Jahren die Ausbildung, und gut ein Dutzend war zumindest älter als 50 Jahre.

