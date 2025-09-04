„Mittlerweile ist es schon so, dass Elektrizität die neue Währung ist“, sagt Ivona Brandic in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ in Bezug auf die Künstliche Intelligenz (KI). Die Informatikerin von der Technischen Universität Wien hat sich als eine der Ersten dem Thema Nachhaltigkeit in der IT, konkret bei der KI, verschrieben – was früher belächelt wurde, sei heute die Zukunft, meint sie.

Ein möglicher Weg dorthin wäre ein Hybridsystem aus herkömmlichen Computern und Quantencomputern, wobei Letztere um ein Vielfaches effizienter seien. Mindestens genauso wichtig sei aber auch, sagt Ivona Brandic, ganz konkret zu prompten und die User:innen in diese Richtung zu trainieren. Denn jede Prompt-Anfrage an ChatGPT koste einen Teelöffel Wasser.

WZ-Host Petra Tempfer hat mit Ivona Brandic gesprochen und führt gemeinsam mit Mathias Ziegler durch diese Folge. Produziert von „hört hört!“ .