Infos und Quellen

Gesprächspartnerin

Leoni Kolberg (28) kommt aus der Umgebung von Hannover und hat Sonderpädagogik und Sport studiert. Nebenher hat sie für die Caritas Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Vor vier Jahren fasste sie den Entschluss, mit dem Fahrrad auf Weltreise zu gehen, ein Jahr später startete sie tatsächlich los, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund. Die Beziehung ging jedoch unterwegs auseinander, sodass Leoni den Balkan allein durchquerte. Zwischendurch schloss sie sich mit anderen Radfahrer:innen zusammen. Ihre Reise hat sie zunächst aus ihren Ersparnissen finanziert, mittlerweile arbeitet sie für eine Reiseplattform und postet ihre Etappen täglich in den Sozialen Medien. Ihre Reiseroute kannst du hier nachvollziehen.

Quellen