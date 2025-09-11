094 - Weltreise auf dem Fahrrad: „Ich bin einfach losgefahren!“
Sie ist zu zweit gestartet, war zwischenzeitlich zu fünft unterwegs, weite Teile der Strecke hat Leoni Kolberg aber ganz allein hinter sich gebracht. Und zwar auf dem Rad, ohne Elektromotor, nur mit dem Nötigsten im Gepäck. Rund 45.000 Kilometer legt die 28-Jährige seit mittlerweile drei Jahren zurück, ihre Weltreise führt durch 36 Länder von Deutschland über den Balkan, Skandinavien, den Iran und Indien bis nach Südamerika.
Wie sie auf die Idee gekommen ist, mit dem Fahrrad die Welt zu bereisen, was sie dabei erlebt hat und was ihr am meisten fehlt, darüber spricht Leoni mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler, der gemeinsam mit WZ-Host Petra Tempfer durch diese Folge unseres Podcasts „Weiter gedacht“ führt.
Gesprächspartnerin
Leoni Kolberg (28) kommt aus der Umgebung von Hannover und hat Sonderpädagogik und Sport studiert. Nebenher hat sie für die Caritas Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Vor vier Jahren fasste sie den Entschluss, mit dem Fahrrad auf Weltreise zu gehen, ein Jahr später startete sie tatsächlich los, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund. Die Beziehung ging jedoch unterwegs auseinander, sodass Leoni den Balkan allein durchquerte. Zwischendurch schloss sie sich mit anderen Radfahrer:innen zusammen. Ihre Reise hat sie zunächst aus ihren Ersparnissen finanziert, mittlerweile arbeitet sie für eine Reiseplattform und postet ihre Etappen täglich in den Sozialen Medien. Ihre Reiseroute kannst du hier nachvollziehen.