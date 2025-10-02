Er war gerade einmal drei Wochen alt, als Nik Weiss mit seinen Eltern zum ersten Mal nach Washington flog, wo sein Vater Martin Weiss in der Botschaft arbeitete. Es sollte nicht der letzte Ortswechsel bleiben, denn in Niks ersten Lebensjahren pendelte die Familie regelmäßig zwischen Österreich und den USA hin und her, ehe sein Vater Generalkonsul in Los Angeles wurde. Mit 15 Jahren zog Nik dann wegen des Botschafterpostens seines Vaters nach Zypern um und kehrte erst nach dem Schulabschluss für den Zivildienst endgültig nach Wien zurück.

Was es bedeutet, als Diplomatenkind regelmäßig den Lebensmittelpunkt und Freundeskreis zu wechseln, und wie sich der Alltag zwischen internationalen Schulen, ständigen Ortswechseln und offiziellen Empfängen anfühlt, erzählt der heute 31-jährige Nik im Gespräch mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler. Gemeinsam mit WZ-Host Petra Tempfer führt dieser durch die neue Folge unseres Podcasts „Weiter gedacht“. Und Nik erzählt auch, dass er bei der Rückkehr nach Wien als junger Erwachsener mit seiner Geburtsstadt ein wenig gefremdelt hat. Heute liebt er Wien als seine alte neue Heimat.

Produziert von „hört hört!“.