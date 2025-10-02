097 - Diplomatenkind zwischen Wien, Los Angeles und Nikosia
Nik Weiss musste als Sohn eines österreichischen Botschafters alle paar Jahre umziehen und lebte in Los Angeles, Washington und Nikosia. Mit seiner Geburtsstadt Wien hat er lange gefremdelt.
Er war gerade einmal drei Wochen alt, als Nik Weiss mit seinen Eltern zum ersten Mal nach Washington flog, wo sein Vater Martin Weiss in der Botschaft arbeitete. Es sollte nicht der letzte Ortswechsel bleiben, denn in Niks ersten Lebensjahren pendelte die Familie regelmäßig zwischen Österreich und den USA hin und her, ehe sein Vater Generalkonsul in Los Angeles wurde. Mit 15 Jahren zog Nik dann wegen des Botschafterpostens seines Vaters nach Zypern um und kehrte erst nach dem Schulabschluss für den Zivildienst endgültig nach Wien zurück.
Was es bedeutet, als Diplomatenkind regelmäßig den Lebensmittelpunkt und Freundeskreis zu wechseln, und wie sich der Alltag zwischen internationalen Schulen, ständigen Ortswechseln und offiziellen Empfängen anfühlt, erzählt der heute 31-jährige Nik im Gespräch mit WZ-Redakteur Mathias Ziegler. Gemeinsam mit WZ-Host Petra Tempfer führt dieser durch die neue Folge unseres Podcasts „Weiter gedacht“. Und Nik erzählt auch, dass er bei der Rückkehr nach Wien als junger Erwachsener mit seiner Geburtsstadt ein wenig gefremdelt hat. Heute liebt er Wien als seine alte neue Heimat.
Nik Weiss wurde 1994 in Wien geboren, verbrachte aber den Großteil seiner Kindheit in den USA und danach seine Jugend auf Zypern. Mit 18 Jahren kehrte er nach Wien zurück, wo er nach dem Zivildienst ein IT-Studium begann und seither in diesem Bereich arbeitet.
Während in Österreich knapp 13.000 Angehörige von ausländischen Botschaften und internationalen Organisationen wie UNO, OPEC, IAEO oder OSZE leben und diplomatische Immunität genießen, hat Österreich in den 196 Staaten, mit denen es diplomatische Beziehungen unterhält, nur 83 Botschafter:innen. Daneben gibt es österreichische Botschafter:innen bei der UNO in New York und bei der EU in Brüssel sowie zehn Generalkonsul:innen, die jeweils nur für eine Region innerhalb eines Landes zuständig sind, sowie mehr als 300 Honorarkonsul:innen, die in 130 Staaten ehrenamtlich tätig sind, um die Landsleute im Ausland zu unterstützen.
