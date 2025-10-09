Infos und Quellen

Svenja Fröhlich ist 34 Jahre alt, ausgebildete Heilpädagogin und dreifache Mutter. Gemeinsam mit ihrem Mann Christian ist sie im Jahr 2021 von einer 100-Quadratmeter-Wohnung in ein Wohnmobil umgezogen.

19 Länder haben die Fröhlichs bereits mit ihrem Wohnmobil namens Urmel bereist. © Bildquelle: Svenja Fröhlich

Der durchschnittliche Wohnraum pro Person in Österreich liegt bei 46 Quadratmetern. Wie viel Wohnfläche angemessen ist, dafür gibt es keine gesetzliche Untergrenze. Im Internet kursieren dazu verschiedene Zahlen: Manchmal ist die Rede von 30 beziehungsweise 45 Quadratmeter für eine alleinlebende Person plus 12 bis 15 Quadratmeter für jede weitere Person im Haushalt. Manchmal finden sich auch 8 bis 10 Quadratmeter pro Person. Familie Fröhlich liegt mit 2,5 Quadratmetern pro Person jedenfalls deutlich darunter, allerdings freiwillig. Wien ist übrigens eine der wenigen Städte, die tatsächlich in der Bauordnung eine Mindestgröße für neu errichtete Wohnungen vorschreibt, nämlich 30 Quadratmeter.

Für Wohnmobile bis 3,5 Tonnen genügt der Pkw-Führerschein, und es gelten grundsätzlich dieselben Verkehrsregeln wie für Pkw. Für größere Camper braucht man einen eigenen Führerschein, statt der Vignette eine GO-Box, wie sie Lkw haben, und sie dürfen auf der Autobahn maximal 80 km/h fahren. Was für jedes Wohnmobil gilt: Während es in Bewegung ist, darf man nur vorne angeschnallt sitzen. Es ist weder erlaubt, hinten schlafen, noch darf man sich im Inneren bewegen, also nicht einmal während der Fahrt kurz nach hinten schlüpfen und etwas nach vorne holen oder gar die Bordtoilette benutzen. Was das Parken mit Campern betrifft, so ist das in jedem Bundesland anders geregelt. In manchen Regionen Österreichs darf man ein Wohnmobil überhaupt nirgends im öffentlichen Raum außerhalb eines Campingplatzes (in Österreich gibt es mehr als 700) abstellen und schon gar nicht darin übernachten, in anderen wie etwa dem Burgenland sind sogar Zeltlager mit weniger als zehn Personen für bis zu drei Nächte erlaubt. Verstöße können teuer werden: Wer zum Beispiel in einem Schutzgebiet beim Campen erwischt wird, muss bis zu 14.500 Euro Strafe zahlen, warnt der Österreichische Camping Club.

