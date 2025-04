40 Kilometer südlich von Wien - in Leobersdorf - gibt es eine Brache. Sie sieht aus wie eine ganz normale Wiese. Es ist aber nicht einfach nur eine Wiese. Es ist auch: teures Bauland. Und der Mann, der damit Millionen verdient hat, ist kein Unbekannter. Es ist der Bürgermeister von Leobersdorf.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung - und um das Wegschauen. Heute wie damals. Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis - an Frauen, die die Welt vergessen hat. Denn auf der Wiese in Niederösterreich stand einst ein Frauen-KZ. Das zweitgrößte in Österreich.

In fünf Folgen erzählt der Podcast die Hintergründe der Geschichte, die unter der Erde verborgen liegt.

"Brachland - Das KZ und die Millionen" - Ab 9. April, überall wo es Podcasts gibt.

Zum Beispiel auf: Spotify, Apple Podcasts oder Youtube