"Brachland - Das KZ und die Millionen" ist ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit „Oh Wow Podcasts“.

40 Kilometer südlich von Wien, in Leobersdorf, gibt es eine Brache. Sie sieht aus wie eine ganz normale Wiese. Es ist aber nicht einfach nur eine Wiese. Es ist auch: teures Bauland. Und der Mann, der damit Millionen verdient hat, ist kein Unbekannter. Es ist der Bürgermeister von Leobersdorf.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung - und um das Wegschauen. Heute wie damals. Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis an Frauen, die die Welt vergessen hat. Denn auf der Wiese in Niederösterreich stand einst ein Frauen-KZ. Das zweitgrößte in Österreich.

Du hörst Folge 1: Unter der Oberfläche

In Mails, die wir geschickt bekommen haben, taucht immer wieder ein Ort auf: Leobersdorf. Hier beginnt die Recherche der WZ vor über einem Jahr. Folge eins nimmt dich mit zum Anfang, auf einen dunklen Parkplatz. Hier bekommen wir die ersten Hinweise über einen fragwürdigen Immobiliendeal, hinter dem eine noch viel heiklere Geschichte steckt. Wie haben wir das überhaupt recherchiert? Welche Auswirkungen hatte die Veröffentlichung? All das erfährst du in Folge 1 „Unter der Oberfläche“.

In fünf Folgen erzählt "Brachland - Das KZ und die Millionen" die Hintergründe der Geschichte, die unter der Erde verborgen liegt.

