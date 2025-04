„Brachland - Das KZ und die Millionen“ ist ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit „Oh Wow Podcasts“.

40 Kilometer südlich von Wien, in Leobersdorf, gibt es eine Brache. Sie sieht aus wie eine ganz normale Wiese. Es ist aber nicht einfach nur eine Wiese. Es ist auch: teures Bauland. Und der Mann, der damit Millionen verdient hat, ist kein Unbekannter. Es ist der Bürgermeister von Leobersdorf.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung − und um das Wegschauen. Heute wie damals. Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis an Frauen, die die Welt vergessen hat. Denn auf der Wiese in Niederösterreich stand einst ein Frauen-KZ. Das zweitgrößte in Österreich.

Du hörst Folge 2: Der Patronenkönig

Warum werden die Frauen in Leobersdorf interniert? Der Grund ist die nahegelegene Patronenfabrik in Hirtenberg, in der die KZ-Häftlinge zur Arbeit gezwungen werden. Groß gemacht hat sie Fritz Mandl, ein Industrieller jüdischer Herkunft. Er war ein Dandy und Fixpunkt der Wiener Society der 1920er- und 1930er-Jahre. Und mit Hedy Lamarr verheiratet. Um ihn und sein Leben geht es in Folge 2 von „Brachland“.

In fünf Folgen erzählt „Brachland - Das KZ und die Millionen“ die Hintergründe der Geschichte, die unter der Erde verborgen sind.

Schreib uns: feedback@wienerzeitung.at

Folge 1 kannst du hier hören: Unter der Oberfläche

Abonniere "Brachland" auf Spotify, Apple Podcasts oder überall wo es Podcasts gibt