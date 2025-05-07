„Brachland - Das KZ und die Millionen“ ist ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit „Oh Wow Podcasts“.

40 Kilometer südlich von Wien, in Leobersdorf, gibt es eine Brache. Sie sieht aus wie eine ganz normale Wiese. Es ist aber nicht einfach nur eine Wiese. Es ist auch: teures Bauland. Und der Mann, der damit Millionen verdient hat, ist kein Unbekannter. Es ist der Bürgermeister von Leobersdorf.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung − und um das Wegschauen. Heute wie damals. Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis an Frauen, die die Welt vergessen hat. Denn auf der Wiese in Niederösterreich stand einst ein Frauen-KZ. Das zweitgrößte in Österreich.

Du hörst Folge 5: Was bleibt ?

In der letzten Folge dieses Podcasts suchen wir nach Orten der Erinnerung.

Wir fragen uns: Wie geht Erinnern?

Was müssen wir als Gesellschaft und als Bürger:innen tun, um nicht zu vergessen?

Und was für eine Rolle spielen Orte, wenn uns die Zeitzeug:innen verlassen?

Wir besuchen die ehemalige Patronenfabrik in Hirtenberg, begleiten eine Schulklasse bei ihrer Erinnerungsarbeit, und sind nochmal auf der Wiese, um die es geht. John Bloomfield, der Sohn einer KZ-Überlebenden, ist in Österreich um Anfang April bei einer Gedenkfeier teilzunehmen. Seine Botschaft ist klar: Es reicht nicht, eine Stele fern vom eigentlichen Schauplatz aufzustellen.

In fünf Folgen erzählt „Brachland - Das KZ und die Millionen“ die Hintergründe der Geschichte, die unter der Erde verborgen sind.

Schreib uns: feedback@wienerzeitung.at

