 Zum Hauptinhalt springen

005 - Brachland - Folge 5: Was bleibt?

In der letzten Folge dieses Podcasts suchen wir nach Orten der Erinnerung.

Wir fragen uns: Wie geht Erinnern?

Was müssen wir als Gesellschaft und als Bürger:innen tun, um nicht zu vergessen?

Und was für eine Rolle spielen Orte, wenn uns die Zeitzeug:innen verlassen?

33 Min

Auf einer anderen Plattform anhören:

Eine Illustration von Disketten mit dem Grundriss des KZ darauf mit dem Text "Folge 5. Was bleibt? Ein Podcast der WZ."
Brachland Folge 5
© Illustration: WZ/Katharina Wieser

„Brachland - Das KZ und die Millionen“ ist ein Podcast der WZ in Zusammenarbeit mit „Oh Wow Podcasts“.

40 Kilometer südlich von Wien, in Leobersdorf, gibt es eine Brache. Sie sieht aus wie eine ganz normale Wiese. Es ist aber nicht einfach nur eine Wiese. Es ist auch: teures Bauland. Und der Mann, der damit Millionen verdient hat, ist kein Unbekannter. Es ist der Bürgermeister von Leobersdorf.

In diesem Podcast geht es aber nicht nur um Macht und Millionen. Es geht um Verantwortung − und um das Wegschauen. Heute wie damals. Es ist eine Geschichte über ein Verbrechen der Nazis an Frauen, die die Welt vergessen hat. Denn auf der Wiese in Niederösterreich stand einst ein Frauen-KZ. Das zweitgrößte in Österreich.

Du hörst Folge 5: Was bleibt ?

In der letzten Folge dieses Podcasts suchen wir nach Orten der Erinnerung.

Wir fragen uns: Wie geht Erinnern?

Was müssen wir als Gesellschaft und als Bürger:innen tun, um nicht zu vergessen?

Und was für eine Rolle spielen Orte, wenn uns die Zeitzeug:innen verlassen?

Wir besuchen die ehemalige Patronenfabrik in Hirtenberg, begleiten eine Schulklasse bei ihrer Erinnerungsarbeit, und sind nochmal auf der Wiese, um die es geht. John Bloomfield, der Sohn einer KZ-Überlebenden, ist in Österreich um Anfang April bei einer Gedenkfeier teilzunehmen. Seine Botschaft ist klar: Es reicht nicht, eine Stele fern vom eigentlichen Schauplatz aufzustellen.

In fünf Folgen erzählt „Brachland - Das KZ und die Millionen“ die Hintergründe der Geschichte, die unter der Erde verborgen sind.

Schreib uns: feedback@wienerzeitung.at

Folge 1 kannst du hier hören: Unter der Oberfläche

Folge 2 kannst du hier hören: Der Patronenkönig

Folge 3 kannst du hier hören: 402 Namen

Folge 4 kannst du hier hören: Der tüchtige Bürgermeister

Abonniere "Brachland" auf Spotify, Apple Podcasts oder überall wo es Podcasts gibt

Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.

Infos und Quellen

Credits

Host: Johanna Hirzberger

Recherche: Michael Ortner, Matthias Winterer und Johanna Hirzberger

Story Editor: Anna Muhr, Jeanne Drach und Johanna Hirzberger

Technische Produktion und Sounddesign: Anna Muhr

Brand Management: Lena Jansa, Nina Mohimi

Producing: Denise Reisenberger, Jan Forobosko

Cover Art: Katharina Wieser

Chefredaktion WZ: Sebastian Pumberger

Executive Producer: Jeanne Drach

Wir bedanken uns bei all unseren Gesprächspartner:innen.

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

Ähnliche Inhalte