In Folge 1 sucht WZ-Journalistin Eva Sager nach Antworten. Sie trifft Betroffene von sexualisierter Gewalt, die ehemalige Spitzensportlerin Nicola Werdenigg und redet mit der Sozialarbeiterin Ursula Kussyk und der Opferschutzanwältin Barbara Steiner.

Recherche: Eva Sager

Drehbuch: Eva Sager und Tatjana Lukáš

Produktion: Tatjana Lukáš

Schnitt und Sounddesign: Kata Bitowt

Sensitivity Reading: Luisa Niemann und Afifa Akhtar

Sprecherin: Valerie Martin

Art Direction: Katherina Wieser

WZ-Chefredaktion: Sebastian Pumberger

Redaktionelle Unterstützung: Sandra Knopp und Manon Soukup

Dieser Podcast ist eine Produktion der Wiener Zeitung und Happy House Media. Wenn du Feedback hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, schreib uns gerne unter culpa@wienerzeitung.at .

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: